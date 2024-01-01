Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Продолжительность жизни в Пермском крае к 2030 году вырастет почти на шесть лет Министерство здравоохранения Пермского края развивает систему профилактики заболеваний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уровень ожидаемой продолжительности жизни в Пермском крае к 2030 году должен составить 76,6 года. В настоящее время эта цифра равна 70,9 года. Эти данные привела в своём докладе на заседании правительства Пермского края 17 июля министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

По данным минздрава, в структуре смертности на первом месте заболевания органов кровообращения (48%), на втором — новообразования (18%), на третьем — внешние причины (8%). Однако, если рассматривать смертность населения трудоспособного возраста, то картина другая: на первом месте тоже болезни органов кровообращения (30%), почти столько же составляют внешние причины — травмы и отравления (28%), на третьем месте — инфекционные заболевания (12%).

Количество умершего трудоспособного населения в 2023 году составило 28% от общего числа умерших.

С целью сохранить здоровье и продлить жизнь людей министерство здравоохранения Пермского края организует профилактические мероприятия, в первую очередь профилактические осмотры и мероприятия по диспансеризации. В 2023 году профилактическими мероприятиями был охвачен 61% жителей Пермского края, что составляет более 1,5 млн чел., — рекордный показатель. В 2024 году планируется хватить 70% населения — более 1,7 млн человек.

По мнению Анастасии Крутень, проблемой является низкий охват профилактическими мероприятиями трудоспособного населения — чуть более 30%.

Для того чтобы преодолеть эту сложность, краевой минздрав предлагает организовывать диспансеризацию в нерабочее время, а также проводить профилактические осмотры на предприятиях, для чего в учреждениях здравоохранения сформированы выездные бригады. За пять месяцев текущего года было осуществлено более 700 выездов мобильных бригад на 530 предприятий и организаций.

Впервые в этом году организовано диспансерное наблюдение за гражданами с уже выявленными заболеваниями на рабочих местах.

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