Глава Косинского округа Прикамья попросил об отставке Депутаты рассмотрят заявление на заседании местной думы 19 июля Поделиться Твитнуть

Константин Засухин / фото с сайта Косинского муниципального округа

Глава Косинского муниципального округа Пермского края Эдуард Засухин подал в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом пишет telegram-канал «На местах».

Планируется, что депутаты рассмотрят заявление на заседании думы 19 июля. «В случае принятия отставки полномочия главы прекратятся в этот же день», — говорится в информации.

Напомним, о том, что 45-летний Эдуард Засухин может оставить пост, стало известно в мае. Тогда сообщалось, что глава муниципалитета ушёл в отпуск, из которого на рабочее место уже вряд ли вернётся.

Причиной скорой отставки назывались «слабые показатели развития муниципалитета» и итоги президентских выборов, по которым территория уступила большинству других муниципалитетов края.

Засухин возглавил Косинский муниципальный округ в феврале 2020 года. Ранее он трудился в разных финансово-кредитных организациях, в администрации Коми-Пермяцкого автономного округа занимал должность ведущего специалиста финансового управления и замначальника территориального отдела Управления казначейского исполнения бюджета минфина Пермского края.

Нового главу округа должны будут выбрать депутаты местной думы.

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