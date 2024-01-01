В Косинском округе Прикамья сменится глава Причиной отставки Эдуарда Засухина называют слабые показатели развития муниципалитета Поделиться Твитнуть

Константин Засухин / фото с сайта Косинского муниципального округа

В Косинском муниципальном округе Пермского края в отставку уходит глава территории Эдуард Засухин. Сейчас он находится в отпуске, из которого на рабочее место уже не вернётся, утверждают источники газеты «Звезда».

Глава Косинского муниципального округа 45-летний Эдуард Засухин уходит в отставку.

Причиной отставки называются «слабые показатели развития муниципалитета» и итоги президентских выборов, по которым территория уступила большинству других муниципалитетов края.

Засухин возглавил Косинский муниципальный округ в феврале 2020 года. Ранее он трудился в разных финансово-кредитных организациях, в администрации Коми-Пермяцкого автономного округа занимал должность ведущего специалиста финансового управления и замначальника территориального отдела Управления казначейского исполнения бюджета минфина Пермского края.

Нового главу округа должны будут выбрать депутаты местной думы.

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