В Прикамье машина скорой помощи попала в аварию ДТП произошло из-за водителя иномарки, который не уступил дорогу медикам Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "ЧП Пермь новости"

В Чусовском городском округе Пермского края водитель автомобиля «Тойота Авенсис» под управлением мужчины 1972 г.р. врезался в машину скорой медицинской помощи.

Как сообщили в Госавтоинспекции Прикамья, 17 июля около 07:20 иномарка ехала со стороны Кунгура в направлении Соликамска, и на 118 км водитель «Тойоты» при перестроении не предоставил преимущество машине скорой помощи — медики ехали в попутном направлении с включёнными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. В итоге произошло столкновение двух машин.

Фото: ТГ-канал "ЧП Пермь новости"

В результате ДТП травмы получила фельдшер скорой. Пострадавшую доставили в больницу.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, в машине скорой помощи в момент аварии не было пациентов.

«В результате ДТП пострадала фельдшер, от госпитализации она отказалась», — отметили в ведомстве.

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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