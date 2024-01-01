В Пермском крае возродили десерт времён Строгановых Доходы от продажи добрянских вафель будут направлены на благотворительность Поделиться Твитнуть

фото: Екатерина Скибицкая

В Пермском крае эндаумент-фонд «Добрянка» и семейное кафе «Традиция» восстановили производство добрянских вафель, об этом сообщили в фонде.

Этот уникальный десерт, который в конце XIX века готовили в семьях местной интеллигенции, включая рабочих и служащих Строгановского металлургического завода, был неотъемлемой частью свадебных торжеств. На заводе изготавливали чугунные вафельницы с надписью «Добрянка» на внутренней стороне. Некоторые домохозяйки предлагали вафли на заказ. Однако в советское время, с развитием индустриализации, эта традиция утратила свою актуальность.

фото: Павел Рожин "Зори Плюс"

Директор фонда «Добрянка» Иван Свистунов отметил, что долгое время добрянские вафли были доступны лишь на нескольких городских праздниках в год. Около десяти лет искались способы возродить это лакомство в повседневной жизни, что потребовало не только восстановления старинных рецептов, но и создания новой формы для выпечки, повторяющей старую вафельницу.

Мастера из Перми и Ижевска помогли создать новую форму, используя 3D-сканирование и современное фрезерное оборудование с ЧПУ. А повара местного кафе взялись за эксперименты с рецептурой, основанной на воспоминаниях местных жительниц. Доходы от продажи вафель будут направлены на благотворительность в фонд «Добрянка» для формирования целевого капитала.

фото: Артём Первушин

Фонд планирует использовать доходы от целевого капитала для поддержки инициатив горожан и местных НКО, включая проекты по сохранению исторического наследия. Для активации целевого капитала по закону необходимо собрать не менее 3 млн руб. В ноябре 2023 года фонд «Добрянка» начал публичный сбор пожертвований, на сегодняшний день собрав 34% от требуемой суммы благодаря 179 донорам из 23 городов.

На сегодняшний день в Пермском крае целевой капитал есть у четырёх организаций: ПГНИУ, ПНИПУ, благотворительный фонд «Дедморозим» и Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. Общий объём их целевых капиталов на начало 2024 года оценивается в 40,9 млн руб.

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