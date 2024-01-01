С начала года приставы Прикамья отправили на СВО 24 конфискованных автомобиля Машины забрали у должников, которые садились пьяными за руль Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

С начала года судебные приставы Пермского края передали Минобороны России 24 машины. Все эти автомобили были конфискованы у должников, осуждённых за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Прикамья.

Как рассказал врио главного судебного пристава Пермского края Александр Малюшкин, в зоне СВО в первую очередь пользуются спросом внедорожники и кроссоверы.

«К примеру, в этом году на нужды военнослужащих РФ переданы Toyota RAV4 и Nissan Terrano. Также востребованными являются транспортные средства, предназначенные для перевозки людей и грузов. Надеюсь, направленный региональной службой судебных приставов в зону СВО микроавтобус Volkswagen 7HC Caravelle облегчит службу нашим защитникам», — добавил он.

Практика конфискации имущества должников для передачи войскам началась с 2023 года. Один из последних случаев был в Кудымкаре: суд постановил изъять у 20-летнего водителя, неоднократно садившегося за руль в нетрезвом виде, личный автомобиль «Лада».

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