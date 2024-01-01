В зоопарке Перми рысь Майя впервые показала посетителям трёх рысят Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Рысь Майя из Пермского зоопарка, родившая полтора месяца назад новый выводок из трёх котят, впервые показала детёнышей посетителям, об этом сообщает telegram-канал учреждения. Событие было запечатлено на видео. На нём Майя вывела рысят на прогулку. Они греются на солнце и играют друг с другом.

«Пушистая банда уже вовсю осваивается в вольере и норовит сбежать из-под присмотра матери. Пока это сделать никому не удалось. Майя пристально следит за рысятами, держит ухо с кисточкой востро и не даёт им излишне баловаться, призывая к порядку лапой, — говорится в сообщении. — Пол рысят пока не определён, сделать это можно будет позже, когда мама-рысь убедится, что малышам не грозит опасность».

В зоопарке напомнили, что в прошлом году Майя тоже родила трёх котят, и все они оказались самками. Когда детёныши подросли, их отдали в другие зоопарки страны.

Напомним, ранее другой обитатель Пермского зоопарка — лев Риччи уехал в Новосибирск к невесте по кличке Найтири. Известно, что хищник уже благополучно добрался до места. Знакомство Риччи с львицей состоится после карантина. В зоопарке выразили надежду, что животные поладят, и пообещали информировать об отношениях звериной пары.

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