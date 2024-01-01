В зоопарке Перми рысь Майя впервые показала посетителям трёх рысят
Рысь Майя из Пермского зоопарка, родившая полтора месяца назад новый выводок из трёх котят, впервые показала детёнышей посетителям, об этом сообщает telegram-канал учреждения. Событие было запечатлено на видео. На нём Майя вывела рысят на прогулку. Они греются на солнце и играют друг с другом.
«Пушистая банда уже вовсю осваивается в вольере и норовит сбежать из-под присмотра матери. Пока это сделать никому не удалось. Майя пристально следит за рысятами, держит ухо с кисточкой востро и не даёт им излишне баловаться, призывая к порядку лапой, — говорится в сообщении. — Пол рысят пока не определён, сделать это можно будет позже, когда мама-рысь убедится, что малышам не грозит опасность».
В зоопарке напомнили, что в прошлом году Майя тоже родила трёх котят, и все они оказались самками. Когда детёныши подросли, их отдали в другие зоопарки страны.
Напомним, ранее другой обитатель Пермского зоопарка — лев Риччи уехал в Новосибирск к невесте по кличке Найтири. Известно, что хищник уже благополучно добрался до места. Знакомство Риччи с львицей состоится после карантина. В зоопарке выразили надежду, что животные поладят, и пообещали информировать об отношениях звериной пары.
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