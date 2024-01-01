Зарина Ситдикова
В Новосибирск из зоопарка Перми увезли льва Риччи
Он отправился в зверинец Новосибирска на встречу с местной львицей
Обитатель Пермского зоопарка — лев Риччи уехал в Новосибирск к невесте по кличке Найтири. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».
По данным издания, хищник уже благополучно добрался до места. Он стойко перенёс дальнюю дорогу, вёл себя сдержанно и интеллигентно, как и подобает царю зверей.
Знакомство Риччи с львицей состоится после карантина. В зоопарке выразили надежду, что животные поладят, и пообещали информировать об отношениях звериной пары.
В комментариях к сообщению о переезде пользователи ВКонтакте поинтересовались, вернётся ли лев обратно. Сотрудники зоопарка ответили, что зверь должен возвратиться, а пока в его отсутствие посетители зоосада могут понаблюдать за другим львом по кличке Леро.
Жители Перми пожелали Риччи счастья и написали, что будут скучать по нему.
Ранее «Новый компаньон» писал, что региональное министерство закупок объявило конкурс по выбору подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию и возведёт акватеррариум на месте строящегося в м/р Нагорный нового пермского зоопарка.
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