Зарина Ситдикова В Новосибирск из зоопарка Перми увезли льва Риччи Он отправился в зверинец Новосибирска на встречу с местной львицей Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский зоопарк

Обитатель Пермского зоопарка — лев Риччи уехал в Новосибирск к невесте по кличке Найтири. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».

По данным издания, хищник уже благополучно добрался до места. Он стойко перенёс дальнюю дорогу, вёл себя сдержанно и интеллигентно, как и подобает царю зверей.

Знакомство Риччи с львицей состоится после карантина. В зоопарке выразили надежду, что животные поладят, и пообещали информировать об отношениях звериной пары.

В комментариях к сообщению о переезде пользователи ВКонтакте поинтересовались, вернётся ли лев обратно. Сотрудники зоопарка ответили, что зверь должен возвратиться, а пока в его отсутствие посетители зоосада могут понаблюдать за другим львом по кличке Леро.

Жители Перми пожелали Риччи счастья и написали, что будут скучать по нему.

Ранее «Новый компаньон» писал, что региональное министерство закупок объявило конкурс по выбору подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию и возведёт акватеррариум на месте строящегося в м/р Нагорный нового пермского зоопарка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.