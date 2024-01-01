В Прикамье на 1,5% выросло количество преступлений При этом на 3% снизилось число тяжких и особо тяжких противоправных деяний Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

За первые шесть месяцев 2024 года в Пермском крае зарегистрировано 21295 преступлений. Это на 1,5% больше, чем за тот же период выявлялось ранее. Об этом было заявлено на коллегии в ГУ МВД России по Пермскому краю, посвящённой итогам полугодия оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.

При этом отмечено, что число тяжких и особо тяжких противоправных деяний снизилось на 3%. Из общего количества преступлений 43,6% совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В регионе удалось уменьшить количество зарегистрированных вымогательств на 41,2%, грабежей на 21,9%, краж на 20,5% (в том числе из квартир), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 13,2%. Удалось стабилизировать преступность в общественных местах. Так их количество за прошлое полугодие снизилось на 27,7%, а на улицах — на 46,6%. С начала года на 57,7% удалось добиться снижения преступности в среде мигрантов.

Раскрываемость убийств, изнасилований и разбойных нападений составила 100%. Грабежи раскрывались на 94,9%, преступления экономической направленности — на 80,2%.

Кроме того, в Прикамье на 3% снизилось общее количество ДТП, на 4,3% уменьшилось число пострадавших в них людей. На 28,4% уменьшилось количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, совершённых по вине водителей в состоянии опьянения.

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