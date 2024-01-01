Алёна Бронникова Главного врача пермской больницы наградили медалью Михаила Суханова отметили за оказание помощи бойцам СВО Поделиться Твитнуть

Михаил Суханов

Константин Долгановский

Военный комиссар Пермского края полковник Александр Коковин вручил главному врачу ГКБ им. Тверье Михаилу Суханову медаль «Волонтёр России». Как сообщает краевой минздрав, его наградили за активную гражданскую позицию и оказание на постоянной основе гуманитарной поддержки военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.

Михаил Суханов также является сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), принимающего участие во всероссийской акции «Всё для Победы». Как отмечает сам врач, пермский актив организации начал сбор гуманитарной помощи почти с самого начала СВО. За всё время в зону спецоперации было совершено свыше 70 выездов, передано около 16 млн руб., 62 автомобиля, более 500 тонн груза (беспилотники, тепловизоры, средства связи, компьютерная техника, бронежилеты, тактические аптечки).

«Мы это делаем не ради наград, а по велению сердца. Конечно, получить такую медаль — почётно и очень ценно. Служу России», — прокомментировал Михаил Суханов.

По инициативе школьников в Пермском крае реализуется проект «Моя школа — эвакогоспиталь», в рамках которого дети проводят ярмарки, сдают макулатуру, а на собранные средства приобретают медицинские расходные материалы для врачей из Перми, которые работают в Северодонецке. Жители региона приносят также посылки для адресной доставки военнослужащим.

ОНФ доставляет сборный груз в формирования, большинство служащих в которых являются жителями Прикамья. По словам Михаила Суханова, в данный момент формируется новый груз, который скоро доставят в боевые части в зону СВО.

Михаил Суханов – сын известного кардиохирурга Сергея Суханова. Он окончил ПГМА в 2004 году по специальности «лечебное дело», далее — интернатуру по хирургии в Институте сердца. В 2006 году ездил в Израиль в резидентуру по сердечно-сосудистой хирургии, стажировался по кардиохирургии и трансплантологии в Швейцарии и США. Работал главным врачом больницы им. Вагнера в Березниках, в октябре 2019 года перешёл в министерство здравоохранения на должность заместителя главы ведомства. ГКБ им. М.А. Тверье в Перми возглавил в декабре 2020 года.

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