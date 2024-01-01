Пермь вошла в число городов, где больше всего не любят электросамокаты Самые ярые их противники — женщины и горожане старше 45 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Больше всего недовольны электросамокатами на дорогах жители Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Перми. К такому выводу пришёл сервиса SuperJob, проведя опрос в российских городах. Об этом пишет ВЕТТА.

В Перми 28% горожан считают, что следует запретить езду на электросамокатах в центре города, а 31% выступает за запрет езды во всем городе. 19% респондентов высказались против таких мер, ещё 22% затруднились с ответом.

За полный запрет электросамокатов чаще всего выступают в Санкт-Петербурге (42%), Москве (41%), Новосибирске (39%), Ростове-на-Дону (38%) и Нижнем Новгороде (35%). Больше всего противников езды на электросамокатах в центре города — в Ростове-на-Дону (32%), Перми (28%), Самаре и Уфе (по 24%).

Чаще всего ограничение езды на электросамокатах поддерживают женщины и горожане старше 45 лет.

В некоторых городах РФ уже введены ограничения на использование электросамокатов, в том числе установлены ограничения по скорости, созданы запретные зоны и введены штрафы для нарушителей.

Напомним, в конце марта депутаты Пермской думы поддержали изменения в городские правила благоустройства, которыми вводится новый порядок размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Пользователям или собственникам электросамокатов разрешили размещать их только на велопарковках. При этом в центре города парковка СИМ правилами запрещена. Иными словами, в этом сезоне пермякам разрешили пользоваться самокатами, но припарковаться в центре города им практически негде. Представители сервисов кикшеринга до сих пор пытаются выйти на диалог с городскими властями, просят защиты у прокуратуры и параллельно ищут способы легальной парковки электросамокатов в центральной части города.

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