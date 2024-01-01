Алёна Бронникова В Перми требуют снести караоке-станцию и силомер у ЦУМа Суд рассмотрит заявление в августе Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в краевой Арбитражный суд с заявлением к управляющей пермским ЦУМом компании АО «Торговый центр на Ленина, 45» о сносе НТО. Согласно данным картотеки судебных дел, иск был направлен 10 июля.

Ведомство требует возложить на ответчика обязанности демонтировать будку с караоке-станцией Bellis karaoke ВОХ и силомер Rocky Вохег. Оба нестационарных торговых объекта размещены на земельном участке по ул. Ленина, 45, с западной стороны ТЦ «ЦУМ», принадлежащем на праве собственности АО.

Снести объекты компания должна в течение трёх календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда. А в случае неисполнения решения с неё будут взысканы по 3 тыс. руб. за каждый день просрочки в течение первых семи дней просрочки, далее — по 5 тыс. руб. за каждый день. Заседание назначено на 27 августа.

ЦУМ находится на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения — достопримечательного места «Комсомольский проспект», а также граничит с ОКН — памятник «Администрация области и культурно-деловой центр» (ул. Куйбышева, 14), ОКН федерального значения — достопримечательное место «Пермь губернская, поселение» (Ленинский район, на коренном левом берегу Камы).

Ранее Госинспекция по охране ОКН Пермского края выдала положительное заключение по обеспечению сохранности ОКН при выполнении работ по капитальному ремонту помещений ЦУМа. Проектом предусмотрена реконструкция существующей пристройки слева от здания.

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