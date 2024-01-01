В Перми из-за свечи сгорела квартира Хозяйку спасли пожарные Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба МЧС России по Пермскому краю

На ул. Закамской в Кировском районе Перми произошёл пожар в квартире двухэтажного дома, причиной которого стала зажжённая свеча, оставленная без присмотра.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, вечером 15 июля женщина зажгла свечу в комнате и поставила её на стул, стоящий у дивана. После этого она вышла на кухню, а когда вернулась в комнату, то увидела горящую мебель. После этого она попросила соседей вызвать пожарных.

Прибывшие на место пожарные спасли женщину. Они вывели её при помощи спасательного устройства по лестничному маршу на свежий воздух.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В связи происшествием в МЧС России напоминают, что нельзя оставлять без присмотра зажжённые свечи, не ставить их вблизи легковоспламеняющихся материалов, а уходя из дома и перед сном нужно обязательно потушить огонь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.