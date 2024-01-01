Главой полиции Пермского муниципального округа стал Илья Веселков Ранее он возглавлял отдел МВД России по Добрянскому ГО Поделиться Твитнуть

Илья Веселков

ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудникам отдела МВД России «Пермский» представили нового начальника. Руководящий пост занял полковник полиции Илья Веселков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Пермскому краю.

Представляя нового главу полиции Пермского муниципального округа, начальник краевого управления МВД Александр Щеглов назвал Илью Веселкова «компетентным, инициативным и принципиальным руководителем, обладающим хорошими аналитическими и организаторскими способностями».

«Я убеждён, что опыт работы в различных подразделениях полиции позволит Илье Владимировичу эффективно бороться с преступностью», — отметил Щеглов.

Илья Веселков родился в Нытве в 1974 году. Работу в органах внутренних дел он начал в 1995 году с должности участкового в ОВД Нытвенского района. В 2001 году Веселков окончил Уральскую академию государственной службы в Екатеринбурге. Затем в том же Нытвенском районе он руководил отделом по борьбе с экономическими преступлениями, занимал пост замначальника полиции по оперативной работе, позже возглавил районный отдел МВД. С 2020 года и до последнего времени Веселков был начальником отдела МВД России по Добрянскому городскому округу.

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