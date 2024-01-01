С начала года в Пермском крае около 30% беременных женщин удалось отговорить от абортов За первое полугодие в Прикамье родилось более 11,6 тысячи детей Поделиться Твитнуть

С января по апрель 2024 года в женские консультации Пермского края с целью прерывания беременности обратилось 1 889 пациенток. Практически все они были направлены в созданную при консультациях для снижения количества абортов службу по работе с такими пациентками. «И более 29 % женщин от числа проконсультированных, приняли решение о сохранении беременности», — сообщили в минздраве.

В ведомстве добавили, что за первое полугодие в Прикамье родилось более 11,6 тыс. детей.





Тем временем, в России могут сократить сроки прерывания беременности по желанию женщин. Комитет Государственной думы по охране здоровья в июле рекомендовал минздраву РФ рассмотреть уменьшение допустимого предела с 12 до девяти недель.

Кроме того, Росздравнадзору рекомендовано усилить контроль за препаратами для медикаментозного аборта, чтобы не допустить их использования вне медицинских организаций.

Месяцем ранее минздрав одобрил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта: врачам поручили перед прерыванием беременности делать женщине УЗИ, чтобы она увидела плод и услышала его сердцебиение.

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