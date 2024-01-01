Чиновницу минздрава Прикамья отправили в колонию за превышение полномочий Она допустила поставку в больницы фальсифицированных медизделий Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Ленинском районном суде Перми вынесен приговор по уголовному делу в отношении директора государственного казённого учреждения (ГКУ) Пермского края «Финансово-хозяйственное управление». Она признана виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 и 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судом установлено, что в 2021 году при исполнении заключённых ГКУ краевого минздрава государственных контрактов в больницы региона были поставлены фальсифицированные и недоброкачественные медицинские изделия.

Узнав об этом, руководитель организации Марина Барова не приняла мер по расторжению договора с недобросовестным поставщиком, самоустранилась от процедуры проверки поставленных изделий, допустила приёмку и оплату некачественной продукции, которая затем использовалась при оказании медпомощи населению. Причинённый ущерб превысил 71 млн руб.

Суд приговорил Барову к трём годам колонии общего режима и штрафу 40 тыс. руб. Она также лишена права занимать должности на государственной службе сроком на один год.

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