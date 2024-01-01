Управляющая пермским отелем «Урал» компания сохранила лицензию Однако действие её по-прежнему приостановлено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главное управление МЧС России по Пермскому краю не сумело в Арбитражном суде Пермского края аннулировать лицензию ООО «Пермтурист» (управляет крупнейшей гостиницей Перми «Урал»).

В апреле прошлого года в отношении ООО ведомством была проведена плановая выездная проверка гостиницы «Урал». Выявлены грубые нарушения лицензионных требований, в том числе, касающихся пожарной безопасности.

Постановлением Ленинского районного суда Перми от 10 июля 2023 года ООО «Пермтурист» признали виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.20 КоАП РФ. После судебного процесса действие лицензии было приостановлено.

Лицензиату необходимо было устранить выявленные нарушения, повлекшие за собой приостановление действия лицензии, до 19 ноября 2023 года.

Так как в установленный срок сведений об устранении нарушений не поступило, ГУ МЧС по региону обратилось в Арбитражный суд с требованием лишить ООО лицензии.

«28 мая 2024 года в судебном процессе ООО «Пермтурист» предоставило документы об устранении выявленных ранее нарушений лицензионных требований, в связи с чем дело было прекращено. На сегодняшний день действие лицензии ООО «Пермтурист» остаётся приостановленным», — прокомментировали ситуацию в МЧС.

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