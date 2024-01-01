Зарина Ситдикова В Перми отремонтируют фасады семи многоквартирных домов на Садовом Работы планируется выполнить до конца следующего года Поделиться Твитнуть

Микрорайон Садовый

Илья Липин

У семи многоэтажек в м/р Садовый приведут в порядок фасады. Работы стартуют в этом году и будут проводиться в рамках краевой программы капитального ремонта при софинансировании с городским бюджетом. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

По данным минЖКХ, до конца 2025 года внешний вид преобразится у многоквартирных домов по ул. Уинской, 44 и ул. Старцева, 1, 3, 5, 7, 9/1, 11. Собственники трёх из них копят средства на капитальный ремонт на специальном счёте, жители других домов — в Фонде капремонта Пермского края.

Как уточнили в ведомстве, для восстановления фасадов планируется применить технологию с использованием специальных смесей, утеплителя и армирующей сетки. Такой метод позволяет одновременно обновить внешний вид зданий и сделать его более энергоэффективным.

На первом этапе ремонта на объектах демонтируют облицовочную плитку и очистят поверхности. Затем фасады покроют штукатуркой и покрасят в привычный жителям цвет.

Как писал «Новый компаньон», в следующем году в Перми при финансовой поддержке городской администрации будут также отремонтированы фасады 26 домов на ул. Мира. Все они формируют фонд капремонта у регионального оператора.

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