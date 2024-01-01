Зарина Ситдикова В МЧС сообщили о высокой пожарной опасности в Пермском крае с 16 по 19 июля В регионе прогнозируется тёплая погода с грозами Поделиться Твитнуть

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16-19 июля на территории Прикамья местами ожидается четвёртый класс пожарной опасности. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве рекомендовали жителям соблюдать требования пожарной безопасности.

«Будьте предельно аккуратны при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодьях», — обратились к населению в МЧС.

По данным ведомства, за прошедшую неделю на территории Пермского края было ликвидировано 48 пожаров. Во время ЧП было спасено 11 человек.

Основными причинами возникновения пожаров, по информации МЧС, стали неосторожное обращение с огнём и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», на этой неделе в дневные часы воздух будет прогреваться до +23...+28˚, а ночью температура ожидается на уровне +11…+16˚. В южной части Прикамья прогнозируется заметный восточный ветер. С четверга в регионе начнутся грозы и локальные ливни.

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