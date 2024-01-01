На неделе в Прикамье ожидается тёплая погода с грозами Поделиться Твитнуть

фото: ПГНИУ

Наступившая в Пермском крае неделя будет тёплой, в первую половину семидневки обойдётся без осадков, с четверга вероятны дожди и грозы. На севере края из-за отсутствия осадков вырастет пожароопасность. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В течение недели колебания температуры не превысят 3-4˚, в дневные часы воздух будет прогреваться до +23˚...+28˚, а по ночам столбики термометров будут опускаться до +11…+16˚. При этом на севере края будет теплее, чем на юге, особенно в начале недели.

В понедельник и вторник ожидается заметный восточный ветер в южной части края.

В четверг по мере разрушения антициклона вырастет вероятность локальных ливней и гроз, в основном в южной части края. В пятницу локальные дожди и грозы в дневные часы также возможны, но грозовые ячейки будут небольшими по площади.

В выходные дни вероятность дождей и гроз возрастёт, особенно в воскресенье. Но при этом будет тепло: +23…+28˚.

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