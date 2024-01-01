Зарина Ситдикова Пермские разработчики научили нейросеть сочинять музыку Искусственный интеллект учитывает интересы пользователей современных сервисов Поделиться Твитнуть

Пермские разработчики из ООО «Дабл Ю Экспо» создали технологию искусственного интеллекта для написания современной музыки в популярных жанрах. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на компанию Promobot.

По информации издания, новый IT-продукт создан с помощью языка программирования Python для обработки данных и библиотек машинного обучения нейронной сети TensorFlow и PyTorch. Разработка анализирует тысячи популярных произведений из ведущих музыкальных сервисов. Библиотеки данных основываются также на накопленном массиве диалогов роботов-промоутеров, собранных в ходе общения автоматических машин с людьми по всему миру.

Нейросеть с композиторскими навыками, в том числе, способна создавать вокальную партию произведения.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», «Дабл Ю Экспо» совместно с компанией Promobot создали человекоподобного робота Арди, который был представлен посетителям международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Робот рассказывал гостям стенда Пермского края стихотворения и исполнял песни, знакомил с достопримечательностями Прикамья.

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