Алёна Бронникова В Перми отменили поиск подрядчика на снос ворот непостроенного зоопарка Кирпичное сооружение находится на территории Черняевского леса Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Перми отменили определение исполнителя по сносу самовольной постройки, расположенной на территории Индустриального района. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Речь идёт о воротах непостроенного в 1970-е годы зоосада в Черняевском лесу.

Кирпичное сооружение с бетонными перекрытиями располагается западнее проката спортинвентаря по ш. Космонавтов, 152. Как сообщили «Новому компаньону» в администрации района, закупка на выполнение работ по демонтажу отменена в связи с внесением поправок в проект, а также корректировкой сметы.

«Причиной внесения изменений стала необходимость включения дополнительных работ по сносу железобетонного фундамента, идущего вдоль тропинки в сторону ш. Космонавтов, протяжённостью 15 м. После доработки проектно-сметной документации на снос самовольной постройки закупка будет размещена повторно», — пояснили в мэрии.

Напомним, электронный аукцион на выполнение работ по сносу ворот непостроенного зоопарка на территории Черняевского леса в Перми был опубликован в июне. Стоимость работ оценили в 1,19 млн руб. По условиям, подрядчик должен снести кирпичную арку на железобетонном основании, а также получить ордер на отключение коммуникаций, которые подводились для строительства будущего объекта, определить порядок производства работ, демонтировать воздушные слаботочные кабельные сети и выполнить мероприятия по защите инженерных коммуникаций.

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