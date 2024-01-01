Алёна Бронникова
В Перми отменили поиск подрядчика на снос ворот непостроенного зоопарка
Кирпичное сооружение находится на территории Черняевского леса
В Перми отменили определение исполнителя по сносу самовольной постройки, расположенной на территории Индустриального района. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Речь идёт о воротах непостроенного в 1970-е годы зоосада в Черняевском лесу.
Кирпичное сооружение с бетонными перекрытиями располагается западнее проката спортинвентаря по ш. Космонавтов, 152. Как сообщили «Новому компаньону» в администрации района, закупка на выполнение работ по демонтажу отменена в связи с внесением поправок в проект, а также корректировкой сметы.
«Причиной внесения изменений стала необходимость включения дополнительных работ по сносу железобетонного фундамента, идущего вдоль тропинки в сторону ш. Космонавтов, протяжённостью 15 м. После доработки проектно-сметной документации на снос самовольной постройки закупка будет размещена повторно», — пояснили в мэрии.
Напомним, электронный аукцион на выполнение работ по сносу ворот непостроенного зоопарка на территории Черняевского леса в Перми был опубликован в июне. Стоимость работ оценили в 1,19 млн руб. По условиям, подрядчик должен снести кирпичную арку на железобетонном основании, а также получить ордер на отключение коммуникаций, которые подводились для строительства будущего объекта, определить порядок производства работ, демонтировать воздушные слаботочные кабельные сети и выполнить мероприятия по защите инженерных коммуникаций.
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