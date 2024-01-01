Алёна Бронникова Снос ворот для непостроенного зоопарка в Перми оценили в 1,2 млн рублей Сооружение находится на территории Черняевского леса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минзакупок Пермского края опубликовало электронный аукцион на выполнение работ по сносу ворот непостроенного в 1970-е годы зоосада на территории Черняевского леса в Перми. Кирпичное сооружение с бетонными перекрытиями признано самовольной постройкой, находится западнее проката спортинвентаря по ш. Космонавтов, 152.

Заказчиком выступает администрация Индустриального района Перми. Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,19 млн руб. Источник финансирования — бюджет города.

Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе — 2 июля. Исполнителя определят через два дня.

Подрядчик должен будет приступить к работам 1 августа и выполнить их до 31 октября. В проектной документации к закупке указано, что объектом демонтажа является кирпичная арка на железобетонном основании. В прошлом году обнаруженный объект был признан самовольной постройкой, и власти распорядились снести его.

Помимо демонтажа арки, подрядчику также необходимо будет получить ордер на отключение коммуникаций, которые подводились для строительства будущего объекта, издать приказ, определяющий порядок производства работ, демонтировать воздушные электрослаботочные кабельные сети и выполнить мероприятия по защите инженерных коммуникаций. Исключаемые из эксплуатации сети подлежат забутовке. Люки и горловины колодцев будут демонтированы, а колодцы — засыпаны грунтом.

Перенос пермского зоопарка с архиерейского кладбища обсуждался долгие годы. В конце 1960-х годов было принято решение о его переносе в Черняевский лес, на площадку, расположенную вдоль ш. Космонавтов, недалеко от ипподрома. К работам приступили в 1975 году. После землеотвода, устройства дренажа и подготовки проектной документации её начали очищать от сосен, начали строить входную группу. Территорию будущего зоосада планировали обнести чугунной литой оградой, как на аллее Комсомольского проспекта. Однако Госстрой отказался согласовывать проект.

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