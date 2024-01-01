Погрузка на железной дороге в Пермском крае выросла в первом полугодии на 23,2% Больше всего было отправлено химических и минеральных удобрений Поделиться Твитнуть

РЖД

В Пермском крае за январь-июнь 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 24,2 млн тонн. Это на 23,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В том числе в регионе по железной дороге было отправлено 9,2 млн тонн химических и минеральных удобрений (+40% к январю-июню 2023 года); 4,7 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (+80%); 4 млн тонн нефти и нефтепродуктов (столько же, сколько за аналогичный период 2023 года); 2,1 млн тонн строительных грузов (-7,7%); 1,2 млн тонн химикатов и соды (-1,7%); 959,5 тыс. тонн кокса (+2,8%); 409 тыс. тонн цемента (+8,1%); 287,4 тыс. тонн лесных грузов (+6,1%).

В июне 2024 года погрузка в Пермском крае составила 4 млн тонн, на 6,4% больше показателя июня прошлого года.

В целом на Свердловской железной дороге погрузка в первом полугодии составила 70,8 млн тонн, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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