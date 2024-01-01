В зону СВО из Пермского края отправили две тонны гуманитарных грузов Они предназначены для военнослужащих на Запорожском и Донецком направлениях Поделиться Твитнуть

Из Пермского края в зону специальной военной операции отправился очередной конвой с гуманитарным грузом общим весом около двух тонн. Он предназначен для военнослужащих Запорожского и Донецкого направления, а также для бойцов, проходящих лечение в госпитале Северодонецка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В состав груза вошли печки-буржуйки, тактическое оборудование, маскировочные сети, постельное бельё, продукты питания, одежда, медикаменты и другие предметы первой необходимости.

Власти напомнили, что помочь в формировании гуманитарных грузов может каждый. Можно приносить одежду и другие необходимые бойцам вещи в фонд «Единый центр поддержки» на ул. Монастырскую, 57 или на склад на ул. Крупской, 5д. Также можно самостоятельно приобрести вещи, указанные в заявках, которые размещены на сайте фонда и в социальных сетях: Вконтакте и Телеграмм.

Вопросы, связанные с приобретением, передачей и отправкой гуманитарной помощи, можно задать по телефону: 8 912 881 99 59.

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