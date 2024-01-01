В Прикамье уссурийского полиграфа будут искать с помощью беспилотников Пермская учёная получила федеральный грант Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Российский научный фонд предоставил грант руководителю научно-исследовательской лаборатории устойчивого лесопользования Естественнонаучного института, доценту кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Людмиле Иванчиной. Учёная создаст научную группу для исследований, чтобы выявлять усыхания елово-пихтовых древостоев с применением геоинформационных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Исследовательская группа создаёт технологию оперативного выявления усыхания древостоя с помощью геоинформационных технологий — подобные разработки в отношении пихты в стране ещё не велись. Данные будут собирать с помощью беспилотных летательных аппаратов и дальше обрабатывать их для фиксации ситуации и её прогнозирования. Также будут задействованы методы из научной области лесного дела, биохимии и физиологии растений.

Также гранты в сфере геологии, химии и социологии получили трое научных коллег Людмилы Иванчиной из ПГНИУ. Общий объём финансирования составил 21,55 млн руб.

Как рассказала Людмила Иванчина, в последние годы происходит неконтролируемое распространение инвазионного вида уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandford) по регионам страны. Такая ситуация приводит к гибели пихтовых деревьев.

«Эти проблемы повышают риск возникновения лесных пожаров и наносят экономический ущерб лесной экономике страны. Массовое усыхание и распад насаждений сопровождаются снижением их полезных функций, нарушением гидрологического режима и темпов круговорота веществ», — отметила учёный.

Напомним, в июне в Пермском крае власти ввели карантинные режимы по уссурийскому полиграфу. Речь идёт о территориях Пермского муниципального округа, Лобановского и Юговского территориального управления на общей площади более 49 тыс. га. На сегодняшний день общая площадь карантинных фитосанитарных зон по этому виду вредителя составляет более 137 тыс. га.

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