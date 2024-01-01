В Прикамье на пожаре погиб мужчина В Верещагино горел жилой дом Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В минувшие выходные в Верещагино вспыхнул пожар на ул. 12 Декабря. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 13 июля в 21:38. К месту вызова выехали 18 огнеборцев на шести спецмашинах.

Как выяснилось, горел жилой дом. В ходе тушения огня спасатели обнаружили труп мужчины.

Площадь пожара составила 35 кв. м. Огнеборцам удалось ликвидировать горение в 22:06.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по региону проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.

Как отмечают в ведомстве, всего за прошедшую неделю с 8 по 14 июля огнеборцы Прикамья спасли 11 человек. За это время было ликвидировано 48 пожаров.

В МЧС России напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при обращении с огнём, быть предельно аккуратными при топке печей в банях, не бросать на землю спички и тлеющие окурки, не пользоваться открытым огнём рядом с деревянными строениями, кустарниками и сухой травой.

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