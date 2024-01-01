Алёна Бронникова
Пермское предприятие зафиксировало повышение спроса на противогазы
За год выручка АО «Сорбент» от производства противогазов выросла на 19%
По итогам прошлого года пермское предприятие по производству средств индивидуальной защиты зафиксировало повышенный спрос на противогазы. Согласно представленному годовому отчёту, выручка от их производства выросла на 19% — с 681,4 до 812,4 млн руб.
Как обращает внимание «Коммерсантъ-Прикамье», наибольшие объёмы вырученных средств принесли головные защитные уборы и активированные угли. Выручка от производства головных защитных уборов и прочих средств защиты, в том числе противогазов, в 2023 году выросла на 400 млн и составила 2,9 млрд руб. При этом выручка от активированных углей уменьшилась с 1,9 до 1,7 млрд руб. Совокупная выручка увеличилась на 6% и составила 5,9 млрд руб.
АО «Сорбент» занимается производством и продажей активных углей на древесной и каменноугольной основе, коагулянтов, СИЗОД, химических поглотителей и катализаторов. В июле 2018 года предприятие вошло в объединение «Зелинский групп».
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