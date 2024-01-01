Алёна Бронникова Пермское предприятие зафиксировало повышение спроса на противогазы За год выручка АО «Сорбент» от производства противогазов выросла на 19% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам прошлого года пермское предприятие по производству средств индивидуальной защиты зафиксировало повышенный спрос на противогазы. Согласно представленному годовому отчёту, выручка от их производства выросла на 19% — с 681,4 до 812,4 млн руб.

Как обращает внимание «Коммерсантъ-Прикамье», наибольшие объёмы вырученных средств принесли головные защитные уборы и активированные угли. Выручка от производства головных защитных уборов и прочих средств защиты, в том числе противогазов, в 2023 году выросла на 400 млн и составила 2,9 млрд руб. При этом выручка от активированных углей уменьшилась с 1,9 до 1,7 млрд руб. Совокупная выручка увеличилась на 6% и составила 5,9 млрд руб.

АО «Сорбент» занимается производством и продажей активных углей на древесной и каменноугольной основе, коагулянтов, СИЗОД, химических поглотителей и катализаторов. В июле 2018 года предприятие вошло в объединение «Зелинский групп».

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