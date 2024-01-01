Елена Синица Капремонт моста через Ирень в Прикамье оценили в 609 млн рублей Стартовать работы должны 20 августа 2024 года, а завершиться — 20 ноября 2025 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Прикамье ищут подрядчика, который займётся капитальным ремонтом автодорожного моста через реку Ирень на ул. Красноармейской в Кунгуре. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Цель работ — обеспечить круглогодичное бесперебойное и безопасное движение транспорта, говорится в техническом задании. Начальная цена контракта составляет 609,3 млн руб. Стартовать работы должны 20 августа 2024 года, а завершиться — 20 ноября 2025 года.

Капремонт финансируется из федерального, регионального и местного бюджетов.

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