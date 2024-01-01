Елена Синица Участок трассы Пермь—Екатеринбург перекрыли из-за соревнований по триатлону Ограничение касается всех видов транспорта на 352-347 в сторону Перми Поделиться Твитнуть

Движение по федеральной трассе Пермь—Екатеринбург ограничили из-за серии стартов по триатлону IRONSTAR EKATERINBURG 2024. Об этом сообщает пресс-служба Уралуправтодора.

Ограничение касается всех видов транспорта на 352-347 км в сторону Перми. Оно будет действовать 14 июля с 06:00 до 15:00. Объехать этот участок можно по Старо-Московскому тракту, выезд через Объездную автомобильную дорогу Екатеринбурга (съезд расположен на 352 км трассы Р-242, возвращение на федеральную трассу — через Старые Решёты, км 337).





Автомобилистов попросили быть внимательнее и учесть эту информацию при планировании маршрута.

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