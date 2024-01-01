В Перми родители называют новорождённых детей необычными именами Среди них есть девочки Барселоны и мальчики Дионисы Поделиться Твитнуть

С начала этого года в краевой столице появились на свет 5377 детей. Из них много обладателей необычных имен. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

В частности, родители давали девочкам имена Авигея, Барселона, Моника, Оливия, Аглая, Ярослава, Виталина, Любава. Для мальчиков выбирали не менее необычные имена. Например, Лука, Радмир, Эдам, Дионис, Соломон, Парфён, Елисей и Авдей.

Отмечается, что за полгода в Перми зарегистрировали 60 пар двойняшек и 2532 брака.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Перми стали реже усыновлять детей. За полгода 2024 года зафиксирован 41 случай усыновления. За аналогичный период 2023 года был 51 случай.

В целом по Пермскому краю за шесть месяцев зарегистрировано 120 случаев усыновления. По сравнению с прошлым годом желающих усыновить детей увеличилось на 4%.

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