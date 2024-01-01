Елена Синица В Перми стали реже усыновлять детей За полгода 2024 года зафиксирован 41 случай усыновления Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Перми стали реже усыновлять детей. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные комитета ЗАГСа Пермского края.

Так, за полгода 2024 года зафиксирован 41 случай усыновления. За аналогичный период 2023 года был 51 случай.

В целом по Пермскому краю за шесть месяцев зарегистрировано 120 случаев усыновления. По сравнению с прошлым годом желающих усыновить детей увеличилось на 4%.

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