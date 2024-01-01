Алёна Бронникова По просьбам пассажиров в Перми скорректируют три маршрута общественного транспорта Изменения коснутся автобусов № 53, 57 и 74 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вводятся корректировки нескольких маршрутов общественного транспорта. По информации департамента транспорта администрации Перми, изменения коснутся автобусов № 53, 57 и 74 по просьбам пассажиров.

С 14 июля по воскресеньям будет добавлен дополнительный рейс автобусов, следующих по маршруту № 53 от конечной остановки «10-й микрорайон» в 5:40. А с 15 июля в маршрут автобусов № 57 вносятся корректировки для удобства сотрудников НПО «Биомед», по маршруту № 74 будет скорректирован ряд отправлений на основе обращений пассажиров.

Кроме того, с 15 июля на маршруте № 60 вводятся дополнительные отправления в будни. Так, появится утренний рейс от остановки «Улица Адмирала Ушакова» до остановки «Садовая», в вечернее время появятся ещё два дополнительных рейса от остановки «Садовая» в центр города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.