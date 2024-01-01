Елена Синица В Перми ввели дополнительные рейсы на автобусном маршруте №60 С 15 июля по будним дням вводится утренний рейс от остановочного пункта «Улица Адмирала Ушакова» до остановки «Садовая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На маршруте №60 будут введены дополнительные отправления. Как пояснили в пресс-службе департамента транспорта Перми, рейсы добавили в том числе для сотрудников Пермского порохового завода.

С 15 июля по будним дням вводится утренний рейс от остановочного пункта «Улица Адмирала Ушакова» до остановки «Садовая». В вечернее время также будет ещё два дополнительных рейса от остановки «Садовая» в центр города. Пассажиров попросили внимательно следить за расписанием движения, рейсы до остановки «Садовая» в расписании помечены звёздочкой.





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