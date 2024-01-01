Алёна Бронникова С понедельника в Перми изменится схема движения транспорта на площади Гайдара Корректировки вводятся до 30 сентября Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми с 15 июля изменится схема движения транспорта на площади Гайдара. Как отмечает краевой минтранс, принципиальных корректировок не запланировано.

«Сейчас движение от ДКЖ до площади Гайдара осуществляется по правой полосе движения — в правый тоннель. С середины июля автомобили будут перенаправлены на левую полосу, соответственно, в левый тоннель. Для выезда из него будет построена временная дорога», — информирует пресс-служба ведомства.

Изменения будут действовать до 30 сентября. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к этому и заранее планировать маршрут.

В минтрансе напоминают, что работы ведутся в рамках строительства третьего этапа ул. Строителей. В данный момент подрядчик завершает укладку нижнего слоя асфальта на одной половине ул. Локомотивной, а затем приступит к работам на оставшейся её части.

Работы по реконструкции ул. Строителей начались в 2019 году и проходят в четыре этапа. В июне КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края подписало контракт с краснодарским ООО «Межевой земельный центр» на оказание услуг по организации мероприятий и подготовке документации, необходимой для изъятия в госсобственность региона недвижимого имущества для реализации четвёртого этапа проекта. Сумма контракта составила 11,5 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.