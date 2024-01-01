Алёна Бронникова В Прикамье 12 июля простились с погибшим в ходе СВО Владимиром Пупыревым Его наградили Орденом мужества посмертно Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае 12 июля простились с погибшим в ходе СВО сержантом Владимиром Пупыревым. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на администрацию ЗАТО Звёздный.

«Жители Звёздного простились с погибшим во время выполнения боевых задач при проведении специальной военной операции земляком Владимиром Степановичем Пупыревым. В последний путь проводили Владимира Степановича в сопровождении почётного караула под звуки военного оркестра. Звёздный скорбит...» — рассказали в группе «ЗАТО Звёздный» ВКонтакте.

Владимир родился в ноябре 1967 года в Перми. После окончания школы был призван в ряды Вооружённых сил СССР. Службу пермяк проходил в железнодорожных войсках в Иркутске. По окончании службы в 1987 году приехал в Звёздный, работал на котельной ЖКХ «Гарант». В апреле 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону спецоперации.

Военнослужащий погиб 3 июня 2024 года при выполнении задач под населённым пунктом Очеретино Ясиноватского района ДНР. Указом президента РФ его посмертно наградили Орденом мужества за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Награду и полотнище государственного флага вручили вдове.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе СВО погиб многодетный отец из Зюкайки Верещагинского округа Алексей Шилов. Мужчина подписал весной этого года контракт и отправился в зону СВО. Церемония прощания с ним состоялась 10 июля.

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