На СВО погиб многодетный отец из Прикамья Алексей Шилов Его похоронили 10 июля на малой родине Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Зюкайки Алексей Шилов. Об этом сообщает администрация Верещагинского округа на официальной странице ВКонтакте.

По данным местных властей, Алексей родился в 1978 году в п. Зюкайка и вырос в большой дружной семье. Он окончил Зюкайскую школу, а после этого поступил в училище Кунгура, где получил специальность формовщика ручной формовки.

Весной 2024 года мужчина решил заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО. Обстоятельства его смерти в администрации не уточнили.

У военнослужащего остались четверо детей.

Церемония прощания состоялась 10 июля в Зюкайском Храме Святого духа.

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