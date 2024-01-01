На СВО погиб многодетный отец из Прикамья Алексей Шилов
Его похоронили 10 июля на малой родине
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Зюкайки Алексей Шилов. Об этом сообщает администрация Верещагинского округа на официальной странице ВКонтакте.
По данным местных властей, Алексей родился в 1978 году в п. Зюкайка и вырос в большой дружной семье. Он окончил Зюкайскую школу, а после этого поступил в училище Кунгура, где получил специальность формовщика ручной формовки.
Весной 2024 года мужчина решил заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО. Обстоятельства его смерти в администрации не уточнили.
У военнослужащего остались четверо детей.
Церемония прощания состоялась 10 июля в Зюкайском Храме Святого духа.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.