Глава минздрава Прикамья прокомментировала ситуацию с пострадавшими в ДТП с автобусом пермяками Автобус столкнулся с легковушкой на трассе в Удмуртии Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Ижевск с огоньком"

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала о пострадавших в ДТП на территории Удмуртии жителях Пермского края. По её словам, с места трагедии было эвакуировано 26 человек, включая пять детей.

«На сегодня в медицинских организациях Ижевска и Воткинска на стационарном лечении находятся 4 пациента из Прикамья. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Ещё трое наших земляков получили незначительные травмы, им оказана первая помощь и рекомендовано амбулаторное наблюдение по месту жительства», — рассказала Крутень.

Министр также отметила, что сейчас в Пермь оперативно передаются актуальные сведения о состоянии здоровья каждого пациента для своевременного принятия решений.

Анастасия Крутень поблагодарила коллег из Удмуртии за профессиональное оказание медицинской помощи и чёткое взаимодействие между специалистами обоих регионов.

Напомним, 10 июля пассажирский автобус, следовавший из Ижевска в Пермь, попал в ДТП. В результате аварии погибли два человека, а травмы различной степени тяжести получили 22 человека, среди которых трое детей.

ДТП случилось в Воткинском районе Удмуртии около д. Пихтовка, где автобус столкнулся с легковым автомобилем. В автобусе в этот момент находились 45 пассажиров. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и его пассажирка.

В тот же день губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным погибших и поручил минздраву Прикамья «держать состояние пострадавших пассажиров на особом контроле».

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