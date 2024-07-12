Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Счастливая встреча» принесла около 200 тысяч рублей для Марии Ларионовой Операция на сердце прошла успешно Поделиться Твитнуть

фото: Виктор Лейбов

На благотворительном вечере «Счастливая встреча» (12+), который врач Юлия Кузяева, артист Александр Смирнов и директор ТЮЗа Артём Агеев провели в пространстве «ИльТЮЗион» 9 июля, было собрано около 200 тыс. руб. для поэтессы Марии Ларионовой, страдающей редким заболеванием — синдромом Марфана.

Гости вечера стали зрителями концерта дуэта Александра Смирнова и гитариста Станислава Сабурова и даже немножко потанцевали под их песни, получили в подарок книгу Юлии Кузяевой «Мой двадцать второй» (12+) с иллюстрациями Ларисы Деменевой и смогли приобрести виниловый диск группы «Смирный и друзья» «Это любовь» (16+); но главное — было очень много общения. Именно как «пространство общения» характеризуют организаторы вечера уютный новый дворик Пермского ТЮЗа.





«Мой двадцать второй» — это дневник кандидата медицинских наук Юлии Кузяевой за 2022 год. Здесь и советы о том, как сохранять равновесие и нормально коммуницировать с близкими в стрессах, как строить здоровый образ жизни — комплексы упражнений, диетические рационы; и личные переживания. Художница Лариса Деменева, которая оформила книгу, рисует ангелов одним штрихом, но для иллюстраций сделала акварельные эскизы.

фото: Виктор Лейбов





Средства, полученные от продажи билетов на вечер, а также благотворительные взносы, сделанные гостями вечера, были перечислены поэтессе Марии Ларионовой, которая 10 июля перенесла операцию на аорте. Операция прошла успешно, Мария в сознании и улыбается.





Всего было собрано более 200 тыс. руб., однако многие гости ещё и переводили деньги непосредственно Марии по QR-коду.

фото: Виктор Лейбов





Юлия Кузяева, организатор «Счастливой встречи»:





— Растрогана, не могу подобрать подходящего слова… Благодарю каждого, люблю каждого, кто пришёл на встречу! Плечо и объятия друга — вот она, та самая безусловная любовь.

Жизнь продолжается. Летний вечер в Перми доказал, что любовь, добро и милосердие победят.

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