Елена Синица В Прикамье прокуратура потребовала устранить нарушения в психоневрологическом интернате Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Еловского района Пермского края провела проверку в Еловском психоневрологическом интернате — филиале государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Проверка касалась соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате были замечены повреждения покрытия стен, подтёки на потолках в жилых помещениях, ненадлежащее оснащение туалетов. В результате прокурор внёс представление директору учреждения. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас прокуратура района держит на контроле устранение нарушений.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.