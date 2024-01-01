Елена Синица В Перми УК выплатит почти 800 тысяч за затопление квартиры УК не выполнила свои обязанности по техническому обслуживанию дома Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Индустриальный районный суд удовлетворил иск собственников квартиры по ул. Моторостроителей, 5 о возмещении ущерба, связанного с затоплением. Всё случилось в феврале 2024 года. Об этом сообщает «Рифей».

Поясняется, что в перекрытиях квартир прорвало стояк горячего водоснабжения, после чего и затопило одну квартиру. Ответчиком по делу в суде выступало ООО «Главное управление обслуживания».

Как сообщили в пресс-службе суда, при вынесении решения учитывался тот факт, что УК не выполнила свои обязанности по техническому обслуживанию дома. В результате в пользу пострадавших взыскан моральный ущерб в размере 373 тыс. руб., штраф 206,5 тыс. руб., а также судебные расходы — 220 тыс. руб.





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