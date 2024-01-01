Елена Синица
В Перми УК выплатит почти 800 тысяч за затопление квартиры
УК не выполнила свои обязанности по техническому обслуживанию дома
Индустриальный районный суд удовлетворил иск собственников квартиры по ул. Моторостроителей, 5 о возмещении ущерба, связанного с затоплением. Всё случилось в феврале 2024 года. Об этом сообщает «Рифей».
Поясняется, что в перекрытиях квартир прорвало стояк горячего водоснабжения, после чего и затопило одну квартиру. Ответчиком по делу в суде выступало ООО «Главное управление обслуживания».
Как сообщили в пресс-службе суда, при вынесении решения учитывался тот факт, что УК не выполнила свои обязанности по техническому обслуживанию дома. В результате в пользу пострадавших взыскан моральный ущерб в размере 373 тыс. руб., штраф 206,5 тыс. руб., а также судебные расходы — 220 тыс. руб.
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