Алёна Бронникова Подросток из Прикамья едва не лишился пальца во время подработки на пилораме Владелицу пилорамы оштрафовали на 170 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Пермского краевого суда

В Пермском крае 15-летний подросток чуть не лишился пальца во время подработки на пилораме. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю, причиной несчастного случая стало несоблюдение требований по охране труда.

По информации ведомства, случай произошёл в Кудымкаре. Индивидуальный предприниматель взяла подростка на временную работу, в его обязанности входило складирование досок и дров. В один из дней другой работник пилорамы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил мальчика помочь с распиловкой древесины.

«При этом его совершенно не тревожил тот факт, что привлечение лиц моложе 18 лет к потенциально опасным работам запрещено действующим законодательством. В результате грубого нарушения правил охраны труда у ребёнка были серьёзно повреждены пальцы на правой руке», — рассказали в УФССП.

Чтобы восстановить двигательные функции, подростку всё же ампутировали часть одного пальца и провели две пластические операции. На протяжении длительного времени он не мог самостоятельно себя обслуживать, и за ним ухаживали мама и брат. Суд обязал владелицу пилорамы выплатить ребёнку 170 тыс. руб.

Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства, в целях защиты прав несовершеннолетнего пристав наложил арест на расчётные счета в банках и вынес запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ей автомобилем. Вся сумма компенсации морального вреда была выплачена.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми мужчина сломал на работе обе ноги. Причиной стали нарушения предприятием правил безопасности. Работодателя привлекли к ответственности.

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