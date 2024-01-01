Алёна Бронникова Пермяк сломал на работе обе ноги из-за нарушения предприятием правил безопасности Работодателя привлекли к ответственности Поделиться Твитнуть

Пермметалл

2gis.ru

Работник крупного сервисного металлоцентра в Перми АО «Пермметалл» сломал на предприятии обе ноги. Несчастный случай произошёл ещё в марте. По информации краевой прокуратуры, работодателя привлекли к административной ответственности.

«В результате происшествия работнику причинены тяжкие телесные повреждения в виде сложного перелома обеих ног. Причиной произошедшего явилось нарушение работодателем требований законодательства об охране труда», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку. Было установлено, что при производстве не был обеспечен контроль со стороны ответственных за технику безопасности промышленного процесса. Кроме того, на предприятии не соблюдались правила безопасности и технологические условия при работе с грузами, производственные инструкции для некоторых специалистов и пр.

После проверки прокурор внёс директору «Пермметалл» представление, ещё четыре должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, юридическое лицо — к административной ответственности по ч. 1, 2, 3, 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Общая сумма штрафов составила 180 тыс. руб.

Зимой прокуратура Свердловского района Перми установила факт нарушения норм охраны труда со стороны работодателя на другом предприятии. Проверка была проведена по обращению сотрудника ПКФ «ДИСТ», потерявшего на производстве палец руки. Добровольно возмещать работнику причинённый вред компания отказалась. Дело было направлено в суд.

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