Максим Артамонов
В Перми работник лишился пальца руки на производстве
Он обратился в прокуратуру и через суд добивается компенсацию
Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку по обращению работника промышленной компании «ПКФ «ДИСТ», который потерял палец руки на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в прокуратуре, в ноябре прошлого года произошёл несчастный случай на предприятии ПФК «ДИСТ», в результате которого мужчина серьёзно травмировал руку, лишившись пальца.
После расследования прокуратура пришла к выводу, причиной инцидента стало несоблюдение норм охраны труда со стороны работодателя. При этом компания отказалась добровольно возмещать работнику причиненный неправомерными действиями (бездействием) вред.
В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о возмещении работнику денежной компенсации за причинённые страдания, «вызванные расстройством здоровья, связанные с профессиональной деятельностью».
Сейчас иск прокуратуры находится на рассмотрении в Свердловском районном суде Перми.
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