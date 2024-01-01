Максим Артамонов В Перми работник лишился пальца руки на производстве Он обратился в прокуратуру и через суд добивается компенсацию Поделиться Твитнуть

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку по обращению работника промышленной компании «ПКФ «ДИСТ», который потерял палец руки на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, в ноябре прошлого года произошёл несчастный случай на предприятии ПФК «ДИСТ», в результате которого мужчина серьёзно травмировал руку, лишившись пальца.

После расследования прокуратура пришла к выводу, причиной инцидента стало несоблюдение норм охраны труда со стороны работодателя. При этом компания отказалась добровольно возмещать работнику причиненный неправомерными действиями (бездействием) вред.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о возмещении работнику денежной компенсации за причинённые страдания, «вызванные расстройством здоровья, связанные с профессиональной деятельностью».

Сейчас иск прокуратуры находится на рассмотрении в Свердловском районном суде Перми.

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