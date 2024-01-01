В день проведения фестиваля «Крылья Пармы» ограничат движение на трассе Пермь—Екатеринбург Авиашоу пройдёт 13 июля Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В эту субботу, 13 июля, в связи с проведением авиационного фестиваля «Крылья Пармы» будет ограничено движение рядом с краевой столицей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

В частности, с 7:00 до 20:00 от д. Субботино до пересечения с трассой Пермь—Екатеринбург будет временно ограничено движение транспорта.

При этом запрет на проезд не распространяются на автобусные пассажирские маршруты, транспорт, который обслуживает предприятия, личный транспорт граждан, которые живут или работают в зоне ограничения, а также на транспортировку дорожно-строительной техники и материалов.

В ведомстве просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

Как ранее писал «Новый компаньон» авиашоу «Крылья Пармы» (0+) состоится 13 июля на аэродроме «Фролово». Начало мероприятия — в 13:00. В программу вошли выступления трёх пилотажных групп «Стрижи», «Русь» и «Первый Полёт», купольная акробатика, концерт Николая Анисимова встреча с авиагруппой «Стрижи», фотосессия с пилотами, детские и другие развлекательные мероприятия.

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