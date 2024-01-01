Елена Синица В Нытве полицейский помог годовалому мальчику без сознания Мама мальчика выразила полицейскому благодарность Поделиться Твитнуть

Фото: МВД РФ

В Нытве младший лейтенант полиции Дмитрий Завьялов оказал помощь годовалому мальчику, потерявшему сознание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

В начале июля Дмитрий зашёл в одно из заведений общественного питания в Нытве во время обеденного перерыва. Там он услышал громкий крик о помощи. Женщина сообщила, что её ребёнок потерял сознание.

«Войдя в зал, полицейский увидел малолетнего ребёнка без сознания на руках у мужчины. Не теряя ни минуты, сотрудник перехватил малыша и начал оказывать ему первую помощь. К приезду медиков ребёнок уже стал приходить в себя», — говорят в полиции.





После малыша госпитализировали в медучреждение. Сейчас с ним всё в порядке, его здоровью ничего не угрожает, он уже дома с семьёй. Мама мальчика выразила полицейскому благодарность.

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