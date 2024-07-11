Елена Синица
В Перми задымился трамвай № 8
На данный момент причина произошедшего неизвестна
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Пассажиров трамвая № 8 высадили возле ТРК «Семья» из-за задымления. Всё случилось утром 11 июля. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на городской департамент транспорта.
Как рассказали очевидцы произошедшего, пассажиров вывели оперативно. В МУП «Пермгорэлектротранс» пояснили, что всё случилось в 09:20 на ул. Революции. Водитель трамвая по должностной инструкции высадил пассажиров, а после сообщил о произошедшем в центральную диспетчерскую службу.
На данный момент причина произошедшего неизвестна, однако она будет установлена техническими специалистами предприятия.
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