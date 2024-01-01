Зарина Ситдикова На двух перекрёстках Перми появятся новые камеры контроля использования ремней безопасности Ещё оно устройство видеофиксации установят в Карагайском округе Поделиться Твитнуть

Камеры наблюдения

Константин Долгановский

ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» объявило аукцион по выбору подрядчика на установку новых камер фото- и видеофиксации на трёх участках. Два устройства будут смонтированы в Перми и ещё одно в Карагайском муниципальном округе. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Как следует из техзадания, в региональном центре камеры появятся на перекрёстке ул. Куйбышева с ул. Пушкина, а также на дороге Пермь—Жебреи на пересечении с Бродовским трактом. Третье устройство установят на федеральной трассе Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь на отвороте на региональную дорогу Карагай—Вознесенское.

Камеры должны обладать функциями контроля скорости и использования ремней безопасности.

Начальная (максимальная) цена контракта — 25 млн 724 тыс. руб. На эти средства подрядчику предстоит обследовать места установки, получить необходимые разрешения, смонтировать оборудование, подключить его к автоматизированной информационной системе «Видеонаблюдение» и подготовить к эксплуатации.

На выполнение работ у победителя аукциона будет 121 день. Итоги конкурса подведут 22 июля.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в рамках программы «Безопасный регион» в Пермском крае в ближайшее время планируется установка 5 тыс. камер наблюдения с функцией распознавания лиц.

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