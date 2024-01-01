Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае установят 5000 камер с функцией распознавания лиц Антитеррористическая комиссия обсудит проблемы интеграции мигрантов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 27 марта министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов доложил о планирующихся дополнительных мерах по обеспечению безопасности населения. В повестке дня этого вопроса не было, однако, как напомнил, открывая заседание, глава региона Дмитрий Махонин, трагедия в «Крокус Сити Холле» снова сделала тему безопасности остро актуальной.

По словам главы минтербеза, в рамках программы «Безопасный регион» в Пермском крае в ближайшее время планируется установка 5 тыс. камер наблюдения с функцией распознавания лиц. В настоящее время установлено 278 таких камер. Точные сроки реализации программы Виктор Батмазов не назвал.

Дмитрий Махонин подтвердил, что средства на эти цели в бюджете запланированы.

Кроме того, глава региона поручил провести на будущей неделе заседание антитеррористической комиссии, которая должна обсудить работу миграционных центров, проблемы интеграции мигрантов и обучения их русскому языку.

Напомним, по данным Следственного комитета РФ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта погибли 139 человек.

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