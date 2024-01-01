Депутаты Пермской гордумы почтили память погибших в «Крокус Сити Холле» Пленарное заседание началось с минуты молчания Поделиться Твитнуть

В начале пленарного заседания Пермской городской думы 26 марта участники почтили память погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» минутой молчания.

Председатель гордумы Дмитрий Малютин отметил, что все депутаты Перми выразили соболезнования и поддержку погибшим.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. По последним данным, в результате него погибли 139 человек, трое из них — дети. Ещё 182 пострадали.

«Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен», — доложил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину. Он подтвердил сообщения о 139 погибших, уточнив, что от огнестрельных ранений в теракте погибли 40 человек, от пожара — 45 человек.

Ранее уроженка Кунгура рассказала, как спаслась в «Крокус Сити Холле». Она с мужем пришла на концерт в день трагедии, но чудом выжила.

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